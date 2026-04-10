Repubblica | Caccia all’Inter il piano di Conte Servono 7 vittorie per lo scudetto

Gli azzurri si trovano al centro di un’attenzione crescente nella stagione di Serie A, con una serie di risultati che hanno sorpreso molti, anche se le loro statistiche complessive non sono tra le più alte del campionato. La squadra ha dimostrato di mantenere un ritmo costante, puntando a conquistare sette vittorie per mettere in cassaforte lo scudetto. La corsa al titolo si fa sempre più appassionante e le prossime partite saranno decisive.

"> Gli azzurri sorprendono la Serie A nonostante statistiche non dominanti. Marco Azzi su la Repubblica Napoli analizza il paradosso della squadra di Conte. Il Napoli vola alto, ma non lo fa attraverso i numeri tradizionali. È questo il paradosso evidenziato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli: una squadra seconda in classifica pur senza eccellere né in attacco né in difesa. Dopo 31 giornate, come sottolinea Marco Azzi su la Repubblica Napoli, gli azzurri vantano il quarto attacco e addirittura l’ottava difesa del campionato, con 47 gol segnati e 30 subiti. La differenza reti (+17) è nettamente inferiore rispetto a quella di Inter (+45), Como (+31), Juventus (+25) e Milan (+23), eppure la squadra di Conte resta in piena corsa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Caccia all’Inter, il piano di Conte. Servono 7 vittorie per lo scudetto” Argomenti più discussi: Inter, c’è Lautaro per il rilancio scudetto. Napoli-Milan vale più del 2° posto; Allegri o Conte, si apre la partita per il dopo Gattuso; Napoli - Milan (1-0) Serie A 2025; Repubblica: Caccia all’Inter, il piano di Conte. Servono 7 vittorie per lo scudetto. Repubblica: Caccia all’Inter, il piano di Conte. Servono 7 vittorie per lo scudettoIl Napoli vola alto, ma non lo fa attraverso i numeri tradizionali. È questo il paradosso evidenziato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli: una squadra seconda in classifica pur senza eccellere né in ... napolipiu.com la Repubblica. . “Non chiamatela fase due”, ha detto Giorgia Meloni. E, in effetti, non ha l’aria del rilancio il discorso programmatico fatto alle Camere dopo la batosta referendaria. La premier rivendica continuità per testimoniare di essere sulla strada giusta. E - facebook.com facebook Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, in visita ufficiale nella #RepubblicaCeca. @quirinale @CzechMFA @ItalyMFA Il Capo dello Stato, accompagnato dalla Signora #Laura, è stato accolto al Castello di #Praga dal Presidente della Repub x.com