Ravenna paziente di 86 anni molestata sessualmente in ospedale di notte | denunciato un giovane

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna, una donna di 86 anni è stata vittima di molestie sessuali all’interno di un ospedale durante la notte. Un giovane, anch’egli ricoverato nella stessa struttura, è stato denunciato dopo aver entrato nella stanza della paziente. L’episodio è stato segnalato alle autorità che ora indagano sui fatti. La donna ha riferito quanto accaduto alle forze dell’ordine.

Una paziente di 86 anni è stata molestata sessualmente in ospedale a Ravenna da un giovane, anche lui ricoverato nel nosocomio, entrato nella sua stanza di notte. Le urla della donna hanno fatto intervenire il personale sanitario che ha chiamato i Carabinieri. Il sospettato è stato identificato e denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Notte choc in ospedale. Paziente entra in una camera e molesta sessualmente anzianaDeve aver pensato di essere finita in un incubo, e anche dei peggiori, la donna di 86 anni ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna...

Temi più discussi: Notte choc in ospedale. Paziente entra in una camera e molesta sessualmente anziana; Notte choc in ospedale Paziente entra in una camera e molesta sessualmente anziana; Notte choc in ospedale Paziente entra in una camera e molesta sessualmente anziana.

ravenna paziente di 86Ravenna, paziente di 86 anni molestata sessualmente in ospedale. Denunciato giovane ricoveratoLa donna era ricoverata in reparto. L’uomo sarebbe entrato di notte nella stanza: decisive le urla che hanno fatto intervenire il personale ... rainews.it

Paziente di 86 anni molestata mentre è ricoverata in ospedale: un giovane è entrato nella sua stanza di notteIl luogo che dovrebbe garantire cura e protezione si è trasformato in uno scenario di violenza per un'anziana di 86 anni, degente ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.