Ravenna paziente di 86 anni molestata sessualmente in ospedale di notte | denunciato un giovane

A Ravenna, una donna di 86 anni è stata vittima di molestie sessuali all’interno di un ospedale durante la notte. Un giovane, anch’egli ricoverato nella stessa struttura, è stato denunciato dopo aver entrato nella stanza della paziente. L’episodio è stato segnalato alle autorità che ora indagano sui fatti. La donna ha riferito quanto accaduto alle forze dell’ordine.

Una paziente di 86 anni è stata molestata sessualmente in ospedale a Ravenna da un giovane, anche lui ricoverato nel nosocomio, entrato nella sua stanza di notte. Le urla della donna hanno fatto intervenire il personale sanitario che ha chiamato i Carabinieri. Il sospettato è stato identificato e denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Notte choc in ospedale. Paziente entra in una camera e molesta sessualmente anzianaDeve aver pensato di essere finita in un incubo, e anche dei peggiori, la donna di 86 anni ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna...

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Ravenna, paziente di 86 anni molestata sessualmente in ospedale. Denunciato giovane ricoveratoLa donna era ricoverata in reparto. L’uomo sarebbe entrato di notte nella stanza: decisive le urla che hanno fatto intervenire il personale ... rainews.it

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