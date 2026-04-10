Quartiere Chiesa Rossa Accordo Comune-Aler per i lavori in via Boifava

Nel quartiere Chiesa Rossa, è stato firmato un accordo tra il Comune e Aler per i lavori in via Boifava. La questione legale e burocratica tra le due entità riguardante questa strada si protraeva dagli anni Sessanta. La firma dell’accordo rappresenta una tappa importante in un percorso iniziato più di cinquant’anni fa. La vicenda coinvolge vari aspetti amministrativi e legali che si sono susseguiti nel corso degli anni.

La questione giuridico-burocratica tra Comune e Aler (prima Iacp) si trascinava da decenni, per la precisione dagli anni Sessanta. Nel frattempo l’area pubblica di via Boifava, nel cuore del quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città, si è gradualmente degradata. Parliamo della torre di via Boifava 29, della stecca dove fino a qualche mese fa c’era il supermercato Carrefour e il maxi-negozio cinese Aumai, ma anche della cosiddetta Piana – da qualche anno ribattezzata piazza Fabio Chiesa – ora al centro del progetto di riqualificazione MI@overNet, un progetto da 6,5 milioni di euro che il Comune vorrebbe avviare in autunno e concludere nel 2028. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quartiere Chiesa Rossa. Accordo Comune-Aler per i lavori in via Boifava Si parla di: Quartiere Chiesa Rossa. Accordo Comune-Aler per i lavori in via Boifava. Quartiere Chiesa Rossa. Accordo Comune-Aler per i lavori in via BoifavaDopo decenni di stallo, Palazzo Marino cede i diritti di superficie all’ente. Via libera alla ristrutturazione della torre e al restyling di piazza Fabio Chiesa. ilgiorno.it Chiesa Rossa, piano da 16 milioni. Ma i residenti contestano la Giunta per la pista ciclabile in via BoifavaL’investimento da parte del Comune è consistente, 16 milioni di euro per riqualificare il quartiere Chiesa Rossa, periferia sud di Milano. Gli interventi presentati ieri mattina al Centro civico di ... ilgiorno.it