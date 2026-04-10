Alcuni alimenti possono influenzare negativamente la salute dell'intestino, modificando il microbiota e provocando vari disturbi. Tra questi, ci sono cibi ricchi di zuccheri raffinati, grassi saturi e alimenti processati, che spesso vengono associati a problemi digestivi. Questi alimenti sono comunemente consumati nella dieta quotidiana e possono contribuire a disturbi come gonfiore, stitichezza e infiammazione intestinale. La scelta degli alimenti gioca un ruolo importante nel mantenimento del benessere intestinale.

La salute dell’intestino passa non solo da ciò che si mangia, ma anche da ciò che non si mangia: alcuni alimenti – soprattutto se assunti in eccesso – possono compromettere l’equilibrio del microbiota intestinale, che ospita miliardi di microrganismi (batteri, funghi e virus) che svolgono un ruolo fondamentale non solo per la digestione ma anche per il sistema immunitario e la salute generale. Ecco allora i 5 alimenti peggiori per la salute dell’intestino. La carne rossa (manzo, agnello, maiale) può aumentare la presenza di alcune tossine all’interno dell’intestino: questo perché i microbi intestinali trasformano la L-carnitina (un... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quali sono i 5 peggiori alimenti per l'intestino?

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