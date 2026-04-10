Un'analisi legale ha confermato la validità delle procedure di stabilizzazione adottate presso un policlinico della provincia. La relazione respinge le interpretazioni errate del quadro normativo che avevano sollevato dubbi sulla legittimità delle pratiche seguite. Le autorità competenti hanno verificato che le procedure rispettano le normative vigenti, chiarendo la corretta applicazione delle norme in materia. La decisione si basa su una ricostruzione dettagliata del quadro giuridico, esclusa ogni irregolarità.

"Policlinico Foggia: piena legittimità delle procedure di stabilizzazione – ricostruzioni non corrette del quadro normativo" Le procedure di stabilizzazione avviate dall’Azienda ospedaliero-universitaria si fondano su una rigorosa applicazione dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge 2342021, come modificato dal D.L. 1982022, che ha ampliato la platea dei soggetti ammissibili, includendo, con formulazione preclara, anche il personale dirigenziale e non dirigenziale amministrativo, tecnico e professionale, oltre a quello del ruolo sanitario e sociosanitario già contemplato nella formulazione originaria della norma. Le ricostruzioni diffuse non tengono conto di tale evoluzione normativa e risultano, pertanto, non coerenti con il vigente quadro giuridico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Obbligo vaccinale e sistema scolastico: quadro normativo, procedure amministrative e profili di responsabilità dei docentiLa disciplina dell’obbligo vaccinale per i minori iscritti alle istituzioni scolastiche si inserisce nel più ampio sistema di tutela della salute...

Il RENTRI e gli adempimenti delle istituzioni scolastiche e la guida operativa e quadro normativo per i dirigenti scolasticiIl Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D.

Si parla di: Riuniti di Foggia, dubbi su alcune procedure di stabilizzazione: richiesta di chiarimenti. Lettera aperta.

Policlinico Riuniti di Foggia, dubbi su alcune procedure di stabilizzazione: richiesta di chiarimenti. Lettera apertaIl Policlinico Riuniti di Foggia torna al centro dell’attenzione per alcune procedure amministrative che meritano un approfondimento e, soprattutto, chiarimenti ufficiali. Al centro della vicenda vi è ... statoquotidiano.it

Il Tar di Bari sospende il concorso del Policlinico Riuniti di FoggiaConcorso Policlinico Foggia sospeso dal Tar di Bari: bloccata la prova scritta dell’8 aprile. Udienza fissata al 15 aprile. pugliapress.org