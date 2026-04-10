Oroscopo Maggio 2026 | equilibrio concreto e nuove priorità per tutti i segni

A maggio 2026, il mese si apre con la Luna Piena in Scorpione il primo giorno e si conclude con un evento insolito, la Luna Blu in Sagittario il 31. Durante questo periodo si verificano due fasi di plenilunio, che segnano momenti di particolare intensità nel calendario lunare. Entrambi gli eventi sono stati osservati e documentati dagli studi astronomici e si collocano in un quadro di transizioni lunari che coinvolgono due segni zodiacali diversi.

Maggio 2026 si apre con la Luna Piena in Scorpione del 1° maggio e si chiude con un evento raro: la Luna Blu in Sagittario del 31. Nel mezzo, Plutone inizia il suo moto retrogrado il 6 maggio, segnando una fase di revisione profonda che attraversa tutto il mese. Per chi vive in Italia, il ponte del 1° maggio offre un primo momento di pausa utile per ricalcolare le priorità, mentre le giornate più lunghe accompagnano una domanda concreta: quello che stai costruendo regge davvero alla prova della quotidianità? Firma editoriale: Artemide Revisione: Redazione Aggiornato il 10 aprile 2026 Sintesi v4.2 (Information Gain): Indice di Fluidità... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo Maggio 2026: equilibrio concreto e nuove priorità per tutti i segni Oroscopo Weekend 11-12 Aprile 2026: le scelte che migliorano il tuo equilibrio (tutti i segni)Il weekend del 11 e 12 aprile 2026 cambia ritmo: non è più tempo di inseguire, ma di capire cosa vale davvero la tua attenzione. Temi più discussi: Paolo Fox, oroscopo di oggi lunedì 6 aprile: le previsioni segno per segno; Oroscopo Toro: le previsioni di Simon and the Stars dalle settimana dall'1 all’8 aprile 2026; Oroscopo della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026; Oroscopo Bilancia del mese di Aprile a cura di Paolo Fox. Oroscopo maggio 2026: equilibrio concreto e nuove priorità per tutti i segniOroscopo Maggio 2026 aggiornato: scopri i segni favoriti, l’Indice Artemide e le scelte pratiche per affrontare il mese con chiarezza. msn.com Oroscopo Gemelli di oggi 1 aprileConsulta l'oroscopo Gemelli a cura di Paolo Fox di oggi, 1 aprile: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... corriere.it Dal 9 aprile al 18 maggio Marte entra in Ariete, e lo fa circondato da incontri planetari che rendono questo transito uno dei più intensi dell'anno. Che impatto avrà sui 12 segni Scoprilo qui https://www.virgilio.it/oroscopo/novita-celesti/marte-in-ariete-9-aprile - facebook.com facebook