Oggi 10 aprile Santa Maddalena di Canossa | nobildonna lascia la ricchezza per servire Cristo

Il 10 aprile si ricorda Santa Maddalena di Canossa, nobildonna che abbandonò la sua condizione di privilegio per dedicarsi all’assistenza dei poveri nelle zone meno abbienti della città. Nata in una famiglia aristocratica, decise di dedicare la sua vita al servizio dei bisognosi, motivata dalla sua fede. La sua scelta di abbandonare la ricchezza e dedicarsi agli ultimi rimane un esempio di impegno religioso e solidarietà.

Nobildonna, santa Maddalena di Canossa, ha lasciato la vita agiata per dedicarsi alla cura dei poveri nelle periferie della sua città in nome dell’amore per Cristo. Fondatrice di due istituti religiosi, si occupò anche di promuovere la formazione cristiana dei giovani intraprendendo un’opera importante e coraggiosa per la sua epoca. Apparteneva ad una delle più illustri famiglie nobiliari della sua epoca. Era nata a Verona nel 1744 e pur negli agi ebbe un’infanzia ed un’adolescenza con molte difficoltà. Perse il padre a 5 anni. La madre si risposò e la abbandonò alle cure di una fredda istitutrice. Scoprì però che la vita da monaca non faceva per lei. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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