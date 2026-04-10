No-Low alcohol un’area dedicata su prospettive e consumi

Al 58º Salone internazionale dei vini e dei distillati, si apre una sezione dedicata ai vini e ai distillati a basso o nullo contenuto di alcol, chiamata No-Low alcohol. L’area, inaugurata dalla startup Vinitaly-NoLo Experience, presenta i principali marchi del settore e le tecnologie più recenti, con una particolare attenzione ai prodotti dealcolati. Questa novità si inserisce tra le tendenze di mercato che vedono crescere l’interesse verso le alternative a basso contenuto alcolico.

Vinitaly-NoLo Experience, la start up del 58esimo Salone internazionale dei vini e dei distillati, debutta con i principali brand del vino e delle tecnologie, oggi anche pionieri nel segmento dei No-Low alcohol, in cui rientrano anche i dealcolati. In un’area tematica-espositiva dedicata al secondo Piano del Palaexpo, sono 25 le aziende che hanno aderito al progetto firmato da Veronafiere in collaborazione con Unione italiana vini. Un dato significativo che descrive la volontà delle imprese italiane a investire, dopo il via libera del decreto interministeriale di dicembre scorso, su un mercato che, pur rimanendo ancora una nicchia, è segnalato ad alto potenziale di crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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