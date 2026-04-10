Morto Saro Liga portò i migliori marchi di jeans a Mondello nel suo negozio Tata Blue

È deceduto a 79 anni Saro Liga, commerciante noto per aver aperto negli anni Settanta il negozio di abbigliamento Tata Blue a Mondello. Nel corso degli anni, il suo negozio divenne un punto di riferimento per i clienti della zona, offrendo alcuni dei marchi di jeans più richiesti del periodo. La sua scomparsa segna la perdita di una figura storica nel panorama commerciale locale. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti e gli operatori del settore.

Un altro pezzo di storia di Mondello che se ne va. All'età di 79 anni, a causa di una malattia, è morto Saro Liga, commerciante, che negli anni Settanta aprì il negozio di abbigliamento Tata Blue. Un riferimento non solo per i giovani della borgata marinara, ma anche per numerosi altri ragazzi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Le Nike Air Max 90 Blue Crystal sono le scarpe blu migliori da abbinare a tutti i tuoi jeansLe Nike Air Max 90 Blue Crystal stanno per arrivare e si preparano a sostituire tutte le tue sneaker neutre, quelle da indossare con qualsiasi cosa e... Supplements 4 Muscle amplia il suo catalogo online con una selezione esclusiva dei migliori Marchi internazionali di integratoriNew York, NY – Supplements 4 Muscle, uno dei principali negozi online di integratori alimentari, è lieta di annunciare una significativa espansione...