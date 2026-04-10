A Monza, i visitatori sono pochi e di solito non si fermano per il turismo, ma per altri motivi. La città è nota principalmente per le sue attrazioni storiche, come il duomo e la Corona Ferrea, oppure per il museo con le opere longobarde, la Villa Reale e il Parco. Tuttavia, oltre alle visite culturali, Monza offre anche una vasta scelta di locali e ristoranti dove è possibile mangiare, dalla prima colazione fino a dopo cena.

A Monza non si viene quasi mai per turismo. Pochissimi entrano in città per visitare il duomo con la Corona Ferrea, o il museo con le opere d’arte longobarde, o la Villa Reale, o il Parco. A Monza si viene a fine estate per il Gran Premio, oppure per lavoro, o semplicemente perché è comoda per Milano. E questa è la motivazione che meno rende giustizia a una città che ha tanto da offrire e che ha un orgoglio tutto suo. Se volete offendere un monzese ditegli che è di Milano. Eppure Monza ha un carattere particolare da raccontare a chi vuole prendersi il tempo di conoscerla, a partire da un centro storico dove passeggiare tra il Duomo trecentesco e l’Arengario medievale, sostando davanti alle vetrine dei negozi o regalandosi un cono gelato o un aperitivo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Monza da mangiare, dalla colazione al dopo cena

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