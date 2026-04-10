Ecco una selezione dei migliori giochi gratuiti disponibili ad aprile 2026 per dispositivi Android e iPhone. La redazione di Defanet ha scelto titoli di diversi generi, tra cui action, RPG, puzzle, sport e multiplayer. La lista comprende giochi recenti e aggiornamenti di quelli più popolari, offrendo una panoramica delle opzioni gratuite più interessanti del momento per gli utenti di entrambe le piattaforme.

I migliori giochi gratuiti per Android e iPhone di aprile 2026: action, RPG, puzzle, sport e multiplayer selezionati dalla redazione Defanet. Scarica subito i titoli del momento. Aprile porta novità interessanti nel catalogo mobile. I processori di ultima generazione — lo stesso Snapdragon 8 Elite Gen 5 che trovi sui flagship del momento, come il Google Pixel 10a e il prossimo OPPO Find X9 Ultra — hanno portato il gaming mobile a livelli di qualità impensabili fino a pochi anni fa. La scena del gaming mobile ha mostrato un notevole spostamento verso esperienze di qualità console: molti smartphone di fascia alta permettono ai giochi di girare più fluidamente, con grafica migliorata e il supporto completo per i controller è diventato sempre più comune. 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Migliori giochi gratis Android e iPhone di aprile 2026

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