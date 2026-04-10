Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di pesce spada surgelato prodotto dalla ditta Italpesca. Il provvedimento è stato adottato a causa della presenza di mercurio in quantità superiori ai valori consentiti. Il prodotto interessato è stato distribuito nei negozi e i consumatori sono invitati a non consumarlo. Sul sito istituzionale sono stati forniti dettagli relativi alle confezioni coinvolte e alle modalità di rimborso.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it