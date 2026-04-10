Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di pesce spada surgelato venduto con il marchio “Surgelati Italpesca”. La decisione si è resa necessaria a causa della presenza di mercurio in quantità superiori ai limiti consentiti dalle normative europee. Il prodotto interessato era disponibile nei negozi e viene ritirato dal mercato per motivi di sicurezza alimentare. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze o distribuzione è stata comunicata.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it