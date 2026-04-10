Mercurio oltre i limiti | Ministero della Salute richiama lotto di pesce spada surgelato dai negozi

Da fanpage.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di pesce spada surgelato venduto con il marchio “Surgelati Italpesca”. La decisione si è resa necessaria a causa della presenza di mercurio in quantità superiori ai limiti consentiti dalle normative europee. Il prodotto interessato era disponibile nei negozi e viene ritirato dal mercato per motivi di sicurezza alimentare. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze o distribuzione è stata comunicata.

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di pesce spada surgelato “Surgelati Italpesca” per la presenza di mercurio oltre i limiti. Il prodotto, con scadenza 1 ottobre 2027, non va consumato: “Si invitano i consumatori a riportarlo al punto vendita”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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