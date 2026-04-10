La First Lady ha rilasciato una dichiarazione dalla Casa Bianca in cui afferma di non aver mai avuto una relazione con il finanziere deceduto nel 2019. Ha inoltre chiesto al Congresso di organizzare un’audizione pubblica dedicata alle vittime di Epstein. La sua presa di posizione arriva in risposta alle accuse e alle menzogne che, secondo lei, circolano sul suo conto riguardo a questa vicenda.

La First Lady interviene dalla Casa Bianca, nega ogni legame con il finanziere morto nel 2019 e chiede al Congresso un’audizione pubblica per le vittime In un intervento televisivo inatteso Melania Trump ha preso la parola dallaCasa Biancaper respingere con forza le accuse che negli anni l’hanno accostata alla figura di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019. Per circa cinque minuti, leggendo una dichiarazione, la First Lady ha negato qualsiasi relazione personale con Epstein, definendo “calunnie” le ricostruzioni circolate online e rilanciate anche da alcuni media. Il caso era tornato al... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Melania Trump sul caso Epstein: “Basta menzogne, mai avuto una relazione”

Caso Epstein, Melania Trump: “Non abbiamo mai avuto una relazione e non sono una sua vittima”Melania Trump ha negato ogni legame con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell: "Solo incontri casuali a eventi sociali.

Temi più discussi: Melania Trump: Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne. Il Congresso dia voce alle vittime; Melania Trump: Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald; Caso Epstein, Melania Trump: Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate; Melania Trump nega ogni legame con Epstein: Mai stata sua amica. Queste menzogne devono finire oggi.

Melania Trump respinge ogni accusa e rivendica la propria estraneità al caso EpsteinMelania Trump nega legami con Jeffrey Epstein e chiede stop alle diffamazioni Chi: Melania Trump, First Lady degli Stati Uniti. Che cosa: una smentita ... assodigitale.it

Melania Trump alla stampa: 'Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne infondate'La first lady ha esortato il Congresso a tenere pubbliche udienze per dare voce ai sopravvissuti degli abusi. Trump: 'Non ne ero a conoscenza' (ANSA) ... ansa.it

Dichiarazione a sorpresa di Melania Trump: «Mai stata amica di Epstein». Un mese fa, per il 52% degli americani Trump usava la guerra per distogliere l’attenzione dai file Epstein. Oggi ha perso la guerra così male che usa i file Epstein per distogliere l’attenzi x.com

Melania Trump sorprende tutti parlando di Epstein: «Non è mai stato mio amico, non mi ha presentato lui a Donald» - facebook.com facebook