Medici di famiglia fino a 72 anni cosa cambia con il decreto PNRR sulla sanità

Il decreto PNRR approvato alla Camera introduce modifiche nel settore sanitario, in particolare per i medici di famiglia. La normativa prevede che i medici possano esercitare fino a 72 anni. La misura riguarda l’assistenza territoriale e mira a modificare le modalità di lavoro di questa figura professionale. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di interventi sulla sanità pubblica approvati recentemente.

Il decreto PNRR approvato alla Camera interviene anche sulla sanità e introduce una misura che riguarda direttamente l’assistenza sul territorio. Tra le novità principali c’è infatti la proroga della possibilità per le Asl di trattenere in servizio medici di famiglia, pediatri di libera scelta e guardie mediche fino a 72 anni. La misura sarà valida fino al 31 dicembre 2027 e si inserisce nel pacchetto di interventi con cui il Governo punta a rafforzare il Servizio sanitario nazionale. Perché si è scelto di prorogare il servizio fino a 72 anni. La decisione di consentire alle Asl di trattenere in servizio i medici convenzionati più a lungo nasce da una difficoltà concreta: in molte zone mancano medici di medicina generale, pediatri e professionisti della continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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