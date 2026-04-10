Nel 2028, Gianpiero Lambiase, attuale ingegnere di gara di un pilota di punta di una scuderia rivale, ha annunciato il passaggio a McLaren. La decisione segna un cambio importante nel team di Formula 1, con Lambiase che lascia la sua posizione in Red Bull per unirsi alla squadra britannica. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, considerando il ruolo chiave ricoperto dal professionista nel settore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Max Verstappen e il suo ingegnere di gara, Gianpiero Lambiase, stanno per intraprendere una nuova fase della loro carriera. Secondo recenti notizie, Lambiase lascerà la Red Bull al termine della prossima stagione per unirsi a McLaren, un movimento che non solo solleva interrogativi sul futuro di Verstappen, ma segna anche un altro capitolo nel contesto in continua evoluzione della Formula 1. Lambiase è attualmente sotto contratto con Red Bull fino alla fine dell’anno prossimo. La sua lunga collaborazione con Verstappen, che è iniziata nel 2016, va ben oltre l’aspetto tecnico, creando una dinamicità che ha contribuito a numerosi successi per il team austriaco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - McLaren ingaggia l’ingegnere di gara di Verstappen, Gianpiero Lambiase, da Red Bull nel 2028.

Argomenti più discussi: Gianpiero Lambiase lascerà la Red Bull per unirsi alla McLaren al termine del suo contratto.; McLaren ingaggia l’ingegnere di gara di Verstappen, Gianpiero Lambiase, da Red Bull nel 2028.

F1, Lambiase lascia la Red Bull: passerà in McLaren nel 2028. UfficialeSecondo la testata 'De Limburger', l'ingegnere di pista di Max Verstappen Gianpiero Lambiase potrebbe lasciare la Red Bull per approdare in McLaren nel 2028. Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: ... sport.sky.it

Gianpiero Lambiase lascia Max Verstappen per andare in McLaren: l’ufficialità arriva con 2 anni d’anticipoVoci insistenti danno oramai per certo il futuro accordo di Gianpiero Lambiase con la McLaren a partire dal 2028 ... fanpage.it

Gianpiero Lambiase e McLaren avrebbero trovato un accordo in essere prima dell'inizio della stagione, secondo quanto riportato da Jon Noble nel podcast di The Race. La decisione di Lambiase, ricordiamo, è indipendente da quella di Max Verstappen rigua - facebook.com facebook

#Lambiase, finisce un'era: quanti record con #Verstappen Per certi versi, Gianpiero Lambiase è stato l'ingegnere dei record dell'ultima era #RedBull: ecco tutti i primati ottenuti con Verstappen. A proposito: che farà Max #F1 #Formula1 #McLaren x.com