Durante una trasmissione televisiva, Mauro ha commentato l’andamento della partita tra Juventus e Genoa, affermando che nei secondi 45 minuti i bianconeri sembravano fare di tutto per non vincere. Ha anche menzionato il rinnovo di Luciano Spalletti, senza approfondire ulteriori dettagli. Le sue parole si sono concentrate sull’atteggiamento della squadra nel secondo tempo e sulla situazione contrattuale del tecnico.

di Angelo Ciarletta Massimo Mauro ha criticato la Juventus vista in campo nel secondo tempo contro il Genoa e ha parlato anche del rinnovo di Luciano Spalletti. La Juventus si appresta a ufficializzare il prolungamento biennale del contratto di Luciano Spalletti, fino al 2028. L’ex bianconero degli anni ‘80 Massimo Mauro, oggi talent tv, esprime le sue opinioni su La Gazzetta dello Sport. IL RINNOVO «Meno male che lo rinnovano, perché proprio Spalletti è la prima certezza della Juventus. Non c’è dubbio che il suo lavoro sia servito alla società, ai giocatori e anche ai tifosi che hanno finalmente visto qualcosa di diverso». COSA É CAMBIATO... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mauro attacca: «Contro il Genoa sembrava che la Juve facesse di tutto per non vincere. Su Spalletti dico questo»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…»Calciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEOCalciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano...

Temi più discussi: È sempre Cartabianca: Ultimatum di Trump all'Iran, il commento di Mauro Corona Video; La seconda alba: una storia di alpinismo e rinascita; Mario Monti dà del fascista a Donald Trump e si scaglia contro Giorgia Meloni: Doveva farlo ragionare; Gli amici imbarazzanti di Fdi. E Meloni attacca la stampa.

Crosetto sotto le bombe a Dubai, Mauro attacca: Gli Usa non avvertono l’Italia perché conta pocoGli attacchi contro l’Iran, coordinati tra Stati Uniti e Israele, hanno riacceso la tensione in Medio Oriente. Il fatto che l’Italia non sia stata coinvolta nelle comunicazioni preliminari apre ... affaritaliani.it

Italia-Bosnia per il Mondiale, Mauro: Politano e Spinazzola le armi in più di GattusoL'ex azzurro Massimo Mauro analizza sulla Gazzetta dello Sport le chiavi tattiche di Italia-Bosnia, partita decisiva per il mondiale. tuttonapoli.net

Massimo Mauro attacca Kean - facebook.com facebook