Il presidente della Repubblica ha sottolineato che la creazione di una Difesa comune europea è una priorità ritenuta “indifferibile”. La proposta arriva in un momento in cui l’Unione Europea cerca di rafforzare la propria capacità di difesa, anche se molte funzioni sono già affidate alla NATO, l’Alleanza militare internazionale che coinvolge diversi paesi europei e nordamericani. La questione rimane al centro del dibattito politico e strategico europeo.

Sergio Mattarella ha definito “indifferibile” la costruzione di una Difesa comune europea. In visita in Repubblica Ceca, il presidente della Repubblica ha legato l’argomento al mantenimento della pace sia in relazione alla guerra in Ucraina sia al conflitto in Medio Oriente, che ora sta rivivendo un’intensificazione degli attacchi israeliani in Libano. Quello della sicurezza del continente è un tema che ciclicamente ritorna e che (ri)chiama in causa la Nato. Il Capo dello Stato ha ribadito l’intimo legame tra Ue e Stati Uniti su questo tema, allontanando gli spettri di abbandono dell’Alleanza tuonati da Donald Trump. Ma il Patto Atlantico rappresenta il vero grande esercito comune europeo e le possibilità di chiunque di sottrarvisi non sono molte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mattarella rilancia l’urgenza di una Difesa comune Ue, ma esiste già ed è la Nato

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