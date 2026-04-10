Durante una trasmissione televisiva il 6 aprile 2026, l’astrologo Paolo Fox si è commosso in diretta, piangendo per la perdita della sua gattina. Il momento ha attirato l’attenzione degli spettatori e ha fatto rapidamente il giro dei social media. L’episodio ha suscitato numerosi messaggi di solidarietà e ricordi legati all’animale scomparso, trasformando quella che sembrava una normale puntata in un momento di grande spontanea umanità.

La diretta televisiva può trasformarsi, all’improvviso, in un momento di profonda umanità. È quanto accaduto il 6 aprile 2026 durante il programma I Fatti Vostri, quando Paolo Fox si è fermato, sopraffatto dall’emozione. Quella che doveva essere la consueta lettura dell’oroscopo si è interrotta bruscamente, lasciando spazio a un dolore reale e condiviso. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, l’astrologo ha rivelato di aver appena perso la sua gattina, vissuta accanto a lui per ben 17 anni. Un episodio che ha colpito il pubblico non solo per la sua spontaneità, ma anche per il significato profondo che lega Fox agli animali. Durante la trasmissione, tutto è accaduto mentre Paolo Fox stava leggendo la classifica dei segni zodiacali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lutto sui social per la gattina di Paolo Fox: l’astrologo scoppia a piangere in diretta (e diventa virale)

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