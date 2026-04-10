L’Ungheria si trova tra Serbia e Ucraina, punti di frontiera e di tensione, con questioni legate al gas e alle attività di spie che si intrecciano nelle dinamiche politiche del paese. La settimana in corso è considerata decisiva, poiché si avvicina una consultazione elettorale tra il primo ministro in carica e un altro politico di rilievo. La decisione di Budapest avrà ripercussioni sulle strategie europee e sui rapporti con i paesi vicini.

L’Ungheria è una frontiera dell’Unione Europea su due direttrici geografiche e una politica e tutte e tre sono state messe alla prova nella settimana cruciale per Budapest, che porterà al confronto tra Viktor Orban e Peter Magyar nel voto più importante per il Vecchio Continente nel 2026. Coinvolte, in quest’ottica, Serbia e Ungheria, i due Paesi con cui la frontiera di Budapest combacia con quelle esterne dell’Unione Europea. E le mosse di Aleksandr Vucic, presidente nazionalista di Belgrado e alleato di Orban, mostrano la cautela del Paese balcanico nel non volersi sbilanciare mentre l’Ungheria arriva al bivio tra la destra conservatrice e nazionalista di Fidesz, il partito del premier al potere dal 2010, e Tisza, la formazione popolare di Magyar. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Ungheria tra Serbia e Ucraina: gas e giochi di spie all’ombra del voto decisivo di Budapest

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C’è dell’esplosivo di troppo nelle elezioni in UngheriaÈ stato trovato al confine con la Serbia e il leader dell'opposizione accusa Orbán di aver fabbricato il caso per influenzare il voto del 12 aprile ... ilpost.it

Dopodomani si vota in Ungheria, dove il sovranista Viktor Orbán è al potere da 16 anni e stavolta rischia di perdere il posto. In suo aiuto sono accorsi tutti i leader della destra europea e mondiale: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, la leader del Rassemblement N - facebook.com facebook

L’Ungheria va al voto spaccata tra paese profondo e élite urbane La società è polarizzata tra grandi città e campagne. Le elezioni, terreno di scontro tra potenze estere, influiranno sul ruolo europeo di Budapest. Di Fabrizio Agnocchetti x.com