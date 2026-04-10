Durante un concerto a Madrid, la cantante ha interrotto lo spettacolo a causa di un fan che si era avvicinato in modo eccessivo, apparendo visibilmente alterato. La cantante ha rivolto alcune parole al pubblico, chiedendo rispetto e tranquillità, prima di riprendere la performance. La scena ha catturato l’attenzione sui social, dove sono stati condivisi diversi video dell’accaduto. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle motivazioni specifiche dell’interruzione.

Che Laura Pausini non sia tipo da lasciarsi intimidire dalle situazioni complicate è cosa nota. Ma quello che è successo qualche sera fa durante una delle tappe spagnole del suo Yo Canto World Tour 20262027 ha superato ogni aspettativa, trasformando un momento potenzialmente imbarazzante in un episodio diventato virale nel giro di poche ore. La scena si svolge a Madrid, nell’ennesimo sold out di una serie di date tutte esaurite in Spagna. L’arena è gremita, l’atmosfera elettrica come solo i concerti della cantante romagnola sanno creare. Laura sta parlando al pubblico quando qualcosa, in una zona dell’arena, attira la sua attenzione. Un trambusto, voci, movimento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Laura Pausini blocca lo show a Madrid: cosa ha detto al fan ubriaco che ha fatto impazzire il web

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Laura Pausini in concerto a Madrid, il siparietto con un fan ubriacoDurante l’ultima tappa madrilena del suo tour, Laura Pausini ha regalato uno dei momenti più memorabili: uno scambio ironico con un fan diventato virale, tra risate e applausi. Un episodio che ha ... tg24.sky.it

Laura Pausini star a Madrid: blocca il concerto e parla con un fan nel pubblicoLaura Pausini ha iniziato il suo Io canto world tour tournee mondiale che la vedrà sul palco sino a fine 2026. La tappa di Madrid è stata fermata da un curioso siparietto. notizie.it

Se c'è una cosa che contraddistingue Laura Pausini, oltre alla bravura, è senza dubbio l'ironia. E anche questa volta non si è smentita. A Madrid, durante il suo "Io Canto World Tour 2026/2027", la cantante di Faenza ha deciso di rivolgersi direttamente ai fan, i - facebook.com facebook

Laura Pausini interrompe il concerto a Madrid per uno spettatore ubriaco: il video del momento diventa virale x.com