La sommelier Ilaria Lorini ha dichiarato che la comunicazione nel settore del vino non deve essere complicata, ma chiara e diretta. Ha sottolineato che il successo deriva da studio e preparazione, piuttosto che da casualità. Lorini ha anche ricordato come la sua origine in un piccolo paese del Chianti abbia influenzato la sua passione e sensibilità, senza però determinare il suo percorso professionale.

Non è una questione di fortuna, ma di tanto studio e preparazione. Anche se, certo, crescere in un "paesino del Chianti" nutre immaginario e sensi. Ma comunque non si diventa miglior sommelier d’Italia in un giorno. Parola di Ilaria Lorini, vincitrice del titolo Ais lo scorso anno. "Ho studiato Scienze agrarie all’università – spiega –, il vino ha sempre accompaganto le tappe importanti della mia vita. Quando ho iniziato l’università ho deciso di iscrivermi al corso da sommelier, perché volevo imparare a raccontare". Sono poi arrivati concorsi, un master a Pisa in marketing del vino, con i primi traguardi: ad esempio quello di miglior sommelier Toscana nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sommelier Ilaria Lorini: "Basta parole difficili, bisogna saper comunicare"

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Ais Toscana Delegazione Prato. BlueWhaleMusic · Rise To Inspire. All’Art Hotel di Prato si è svolta la lezione di Enologia 1 del Primo Livello AIS Prato guidata da Ilaria Lorini, relatrice della serata nonché Miglior Sommelier d’Italia, che ha condotto i corsisti attr - facebook.com facebook