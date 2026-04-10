La rabbia e l' orgoglio di Meloni contro il partito cinese | Da voi solo insulti Avanti fino alla fine

Da iltempo.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni è tornata in Parlamento per la seconda volta in un mese, prendendo la parola durante l'informativa sull'azione del governo. Nel suo intervento, ha espresso rabbia e orgoglio nei confronti di un partito cinese, affermando che da parte loro ci sono stati solo insulti. Ha anche dichiarato di essere pronta a continuare la battaglia fino alla fine, sottolineando che un sì conferma, mentre un no riaccende le tensioni.

«Un sì ti conferma, ma un no ti riaccende». È questo il cuore del discorso di Giorgia Meloni che torna in Parlamento, per la seconda volta in un mese, in occasione dell'informativa sull'azione del governo. La premier chiarisce subito che «non c'è alcuna ripartenza da fare posto che il governo non si è mai fermato», non c'è alcuna fase 2, 3 o 4, ma soprattutto non c'è in vista alcun rimpasto, figurarsi le dimissioni. Non servono nuove linee programmatiche perché «le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo». Insomma la tempesta è passata e vuole dare l'idea di chi ha ripreso il proprio posto di comando, «non scappo né mi dimetto: governerò 5 anni». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - La rabbia e l'orgoglio di Meloni contro il partito cinese: “Da voi solo insulti. Avanti fino alla fine”

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