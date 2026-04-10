La bonifica e i chiodi nascosti negli alberi

Le autorità stanno lavorando alla bonifica delle zone contaminate dalla diossina derivata dal disastro dell’Icmesa a Seveso, avvenuto circa 50 anni fa. Tra le questioni ancora aperte ci sono anche i chiodi nascosti negli alberi, un problema che si presenta come parte delle attività di messa in sicurezza delle aree interessate. La situazione richiede interventi specifici per eliminare i rischi residui e ristabilire le condizioni di sicurezza.

Tra i nodi da sciogliere, la bonifica delle aree contaminate dalla diossina del disastro dell’Icmesa a Seveso, mezzo secolo fa. "Si tratta di un’operazione che ha anche un impatto psicologico importante – dice Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana –. Nulla di complicato dal punto di vista tecnico, è un’operazione di cesello, che andava fatta. Non avremmo certo potuto costruire un’opera come questa, non facendocene carico". Il metodo "dei tre campioni, uno finirà nei nostri laboratori, un altro in quelli di Arpa e un terzo imparziale ad esperti esterni nel caso di controversie, garantisce tutti". Resta una domanda: l’autostrada sarà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bonifica e i chiodi nascosti negli alberi