la bonifica e i chiodi nascosti negli alberi

Tra le questioni aperte c’è la bonifica delle aree contaminate dalla diossina in seguito al disastro dell’Icmesa a Seveso avvenuto circa 50 anni fa. Di recente, sono stati segnalati anche casi di chiodi nascosti negli alberi, che rappresentano un rischio per chi si avventura nel territorio. La situazione richiede ancora interventi e controlli per garantire la sicurezza delle aree interessate.

Tra i nodi da sciogliere, la bonifica delle aree contaminate dalla diossina del disastro dell’Icmesa a Seveso, mezzo secolo fa. "Si tratta di un’operazione che ha anche un impatto psicologico importante – dice Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana –. Nulla di complicato dal punto di vista tecnico, è un’operazione di cesello, che andava fatta. Non avremmo certo potuto costruire un’opera come questa, non facendocene carico". Il metodo "dei tre campioni, uno finirà nei nostri laboratori, un altro in quelli di Arpa e un terzo imparziale ad esperti esterni nel caso di controversie, garantisce tutti". Resta una domanda: l’autostrada sarà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it