La bonifica e i chiodi nascosti negli alberi

A distanza di cinquant’anni dall’incidente industriale, si continuano a affrontare le questioni legate alla bonifica delle aree contaminate dalla diossina nell’area dell’incidente di Seveso. Tra le questioni ancora aperte ci sono anche interventi di messa in sicurezza di alberi e altre strutture presenti sul territorio, oltre a casi di chiodi nascosti tra i rami. La gestione delle aree interessate resta al centro di interventi e controlli.

Tra i nodi da sciogliere, la bonifica delle aree contaminate dalla diossina del disastro dell’Icmesa a Seveso, mezzo secolo fa. "Si tratta di un’operazione che ha anche un impatto psicologico importante – dice Sabato Fusco, direttore generale di Pedemontana –. Nulla di complicato dal punto di vista tecnico, è un’operazione di cesello, che andava fatta. Non avremmo certo potuto costruire un’opera come questa, non facendocene carico". Il metodo "dei tre campioni, uno finirà nei nostri laboratori, un altro in quelli di Arpa e un terzo imparziale ad esperti esterni nel caso di controversie, garantisce tutti". Resta una domanda: l’autostrada sarà... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La bonifica e i chiodi nascosti negli alberi