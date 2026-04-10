La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto con Luciano Spalletti, confermandolo come allenatore anche per la prossima stagione. Dopo diversi cambi di guida tecnica negli ultimi mesi, la dirigenza ha scelto di mantenere invariato il rapporto con l’attuale tecnico. Secondo le fonti, Spalletti riceve un compenso che si aggira intorno ai cinque milioni di euro all’anno. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha deciso di puntare sulla continuità.

Luciano Spalletti sarà ancora l’allenatore della Juventus. Il club bianconero è stanco di cambiare guida tecnica pochi mesi dopo la firma del contratto e ha deciso di puntare sull’attuale allenatore. L’ex ct ha infatti dimostrato d’essere riuscito a entrare nel gruppo, dando inizio a un processo di trasformazione del gruppo, oggi maggiormente plasmato sulle sue idee tattiche. Con la qualificazione in Champions League ancora alla portata, la società ha voluto dare un chiaro segnale. Juve, Spalletti ha rinnovato. La Juventus ha annunciato con un comunicato ufficiale d’aver raggiunto un accordo con Luciano Spalletti. Sarà lui l’allenatore dei bianconeri fino al 2028. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Juventus, rinnovo di contratto per Spalletti: quanto guadagna oggi e classifica allenatori

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mah, i risultati di spalletti tra Nazionale e Juventus sono stati disastrosi a livello epocale. Questi i fatti. Poi tutti i gusti son gusti, diceva quello che mangiava il sapone. Chii tifa contro la Juve certo sarà felice x.com