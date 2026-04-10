Joseph von Eichendorff | il Romanticismo è vastità di spazi Traduzione di Antonio Devicienti

Joseph von Eichendorff, nato nel 1788 e morto nel 1857, è stato uno dei principali esponenti del Romanticismo tedesco. Originario del castello di Lubowitz in Slesia, ha scritto un'ampia produzione poetica che si distingue per la musicalità e l’armonia, elementi che mettono in risalto la bellezza della lingua tedesca. La sua opera riflette una visione del Romanticismo come un’ampia estensione di spazi e di emozioni.

Tra i maggiori rappresentanti del movimento romantico tedesco, Joseph von Eichendorff (Castello di Lubowitz in Slesia, 1788 – Neisse, 1857) ha dato vita a una vasta opera poetica caratterizzata da una musicalità e un’armonia capaci di esaltare la bellezza della lingua tedesca. Propongo una scelta di testi nei quali la spazialità riveste un ruolo fondamentale perché concepita sul doppio piano della natura (boschi, valli, altezze montane, lontananze) e dell’interiorità dell’essere umano, la quale si nutre dello slancio verso la vastità, la bellezza, l’inconosciuto. “Sehnsucht” è vocabolo profondamente romantico e intraducibile in italiano se non con una lunga serie di definizioni: Sehnsucht è nostalgia, desiderio (“desio”, direbbe Leopardi), struggimento, afflato, slancio verso l’ignoto e l’infinito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Joseph von Eichendorff: il Romanticismo è vastità di spazi (Traduzione di Antonio Devicienti) Le offerte di Joseph Joseph sono l'occasione giusta per rifare il look di casa in modo intelligenteCaratteristiche che vengono riproposte in tantissimi pezzi disegnati dal brand inglese, nato nei primi anni 2000, e che oggi raccoglie migliaia di... Antonio Albanese contro il governo: “Hanno chiuso il Leoncavallo, disperdono i giovani per eliminare gli spazi”Antonio Albanese attacca la chiusura del Leoncavallo: "Centro sociale è parola bellissima, eliminare gli spazi disperde i giovani". Joseph von Eichendorff: il Romanticismo è vastità di spazi (Traduzione di Antonio Devicienti)Le poesie di Joseph von Eichendorff tradotte da Antonio Devicienti rivelano l'essenza del Romanticismo tedesco tra spazi naturali e interiori ... ilfattoquotidiano.it Joseph von Eichendorff zum Todestag: Der Spätromantiker in der preußischen JustizSeine Werke schwärmen vom Fernweh, vom rastlosen Wandern und vom romantischen Leben eines Taugenichts. Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff selbst entsprach überhaupt nicht dem Bild des ... lto.de