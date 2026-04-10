Il direttore dell’Istituto per ciechi Sant’Alessio, vicino a Fratelli d’Italia, si è dimesso in seguito alle accuse riguardanti la gestione dell’ente. L’istituto, noto per il suo ruolo a Roma e oltre, da anni affronta difficoltà finanziarie che continuano a influenzare le attività e i servizi rivolti a ciechi e ipovedenti. La situazione ha portato a una serie di riflessioni sulla gestione dell’organizzazione e sulle responsabilità coinvolte.

All’Istituto per ciechi Sant’Alessio Margherita Di Savoia, storico punto di riferimento per ciechi e ipovedenti (a Roma e non solo) i problemi di bilancio sono da anni una costante. Ma solo durante la gestione del direttore generale Massimo Canu, vicinissimo a Fratelli d’Italia, sarebbe iniziato il declino del servizio, almeno stando a quanto emerso da un’inchiesta di Fanpage, che ha raccolto le testimonianze dei lavoratori, dei pazienti e delle loro famiglie. Le dimissioni del direttore generale (marito della viceministra) e le proteste in Regione Lazio. Canu si è dimesso il 3 aprile, il giorno della pubblicazione dell’articolo, senza rilasciare alcun commento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Istituto per ciechi Sant’Alessio, si dimette il direttore vicino a Fdi dopo le accuse sulla gestione

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