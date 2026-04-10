In Villa Reale sfilano le uniformi che hanno fatto la storia

A Villa Reale si svolge una mostra dedicata alle uniformi che hanno segnato diverse epoche storiche. Tra gli oggetti esposti ci sono le uniformi dei carabinieri reali, memorabilia della regina Margherita, ritratti dei Savoia e un busto di Napoleone. La mostra presenta inoltre numerosi abiti e cimeli che testimoniano il passato della monarchia e delle forze armate italiane.

Ci sono le uniformi dei carabinieri reali ma anche i memorabilia della regina Margherita, i ritratti dei Savoia e il busto di Napoleone. Pezzi unici collezionati con dedizione e sacrificio e che hanno caratterizzato la storia del Regno d'Italia, dalle origini della dinastia Sabauda, passando per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Le donne che hanno fatto la storia di Roma Le donne che hanno fatto la storia di Verona, Giulietta e le altreHanno reso immortale la loro città: Claudia Marcellina imprenditrice, Santa Toscana che si votò ai poveri e Giulietta Capuleti che amò per sempre... Si parla di: Fiaccola Olimpica a Muggiò, Lissone e Monza: la diretta. La solidarietà in passerella. Sfilata in Villa Reale per aiutare chi soffreLa solidarietà sale in passerella per donare bellezza e aiutare chi soffre. Torna questa sera la sfilata di moda a favore dei pazienti oncologici organizzata dall’associazione Don Giulio Farina onlus ... ilgiorno.it La villa Reale immersa nel verdeCon l’arrivo della primavera vale la pena fare una deviazione di pochi chilometri da Lucca per visitare la Villa Reale di Marlia, che torna a mostrarsi in tutta la sua bellezza, tra giardini in fiore, ... lanazione.it