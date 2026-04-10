In giro con cartucce all' interno della sua auto | 26enne fermato e denunciato

Durante un'operazione di controllo stradale, i carabinieri hanno fermato un giovane di 26 anni alla guida della sua auto. Durante la perquisizione, sono state trovate e sequestrate alcune cartucce, portando alla sua denuncia per detenzione abusiva di munizioni. L’uomo è stato quindi segnalato alle autorità competenti e il materiale sequestrato. La vicenda è ancora sotto esame da parte delle forze dell’ordine.

Un controllo stradale dei carabinieri si è concluso con una denuncia per detenzione abusiva di munizioni. A finire nei guai è stato un ventiseienne agrigentino, residente ad Aragona, fermato a Porto Empedocle mentre era alla guida della propria auto.Durante la verifica i militari della stazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Argomenti più discussi: In giro con cartucce all'interno della sua auto: 26enne fermato e denunciato; In auto con una pistola e 12 cartucce, arrestato; Ricarica calibro 6,5 Creedmoor con palla Hornady Ecx 140 grani: il test; In giro con un'arma clandestina, arrestato un serbo a Lecce. In auto con una pistola e 12 cartucce, arrestatoAndava in giro in auto con una pistola da guerra calibro 45 priva di matricola, completa di caricatore con 12 cartucce. I baschi verdi della Gdf di Lecce hanno arrestato un uomo di 50 anni di nazional ... rainews.it Villa Paradiso Alps Open 2026 - Report 1° Giro Il francese Alexandre Vandermoten e al comando, ma tanti azzurri sono vicinissimi. Luca Galliano firma un ottimo -4 e si piazza al secondo posto, trascinando altri sei italiani a -3, tra cui il leader dell’ordine di mer x.com 2 MAGGIO 2026 VENETOFORLIFE 300kmperla Vita IL GIRO DEL VENETO IN UN GIORNO In attesa del grande giorno desidero comunicarvi che, con grande gioia, LUNEDÌ 13 APRILE alle ore 12.00 avremo l - facebook.com facebook