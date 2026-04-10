Nella settimana dal 13 al 17 aprile 2026, la soap opera Il paradiso delle signore andrà in onda su Rai 1 ogni giorno alle 16:10. Sono previste diverse novità per la trama e i personaggi, con cambiamenti che coinvolgono le dinamiche tra i protagonisti. La programmazione continuerà senza interruzioni, mantenendo l’appuntamento quotidiano con gli spettatori.

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 13 al 17 aprile. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. Nel cuore dell’Atelier, la relazione tra Delia e Botteri ha fatto un salto in avanti: lui ha lavorato a un abito speciale pensando alla proposta di matrimonio, mentre la chiamata professionale di Marina Valli verso Delia ha aperto nuove prospettive e incertezze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 13 al 17 aprile 2026

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Paradiso e inferno, tutto nella stessa città Napoli è fatta di contrasti, di luci e ombre che convivono senza mai annullarsi. Lo sintetizzava con lucidità Benedetto Croce. “Napoli è un paradiso abitato da diavoli” Una frase breve, ma capace di racchiudere un mon - facebook.com facebook

Villa Paradiso Alps Open: la Pro-Am al team del francese Hole. Via allo show dell’Alps Tour Nel primo evento stagionale dell’Italian Pro Tour presented by Buccellati i protagonisti dell’Alps Tour si sfidano al Golf Villa Paradiso dal 9 all’11 aprile. Foto Raffaele x.com