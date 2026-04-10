Ieri in Campania | omicidio madre tiktoker ergastolo per la vicina anche in appello Condanna a 5 anni rintracciato e arrestato a Benevento

Ieri in Campania si sono registrati diversi eventi di rilievo. In un caso di cronaca nera, una donna condannata all'ergastolo in secondo grado per l'omicidio della madre, avvenuto in un appartamento della regione, è stata riconosciuta colpevole anche in appello. La stessa vicina coinvolta nel delitto è stata arrestata nelle scorse ore a Benevento, dopo essere stata rintracciata dalle forze dell’ordine. Nel frattempo, in un’altra vicenda, si è svolta un’operazione all’interno di un carcere della provincia di Avellino.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 9 aprile 2026. Avellino – Nella serata del 7 aprile, su disposizione della Direzione, sembrerebbe che sia stata condotta una brillante operazione all’interno di un’intera sezione della Casa Circondariale di Ariano Irpino.Nello specifico, gli Agenti, egregiamente coordinati dalla Comandante di Reparto e coadiuvati dalle unità cinofile della C.C. di Benevento, avrebbero ritrovato diverse quantità di sostanze stupefacenti, 4 telefoni, 1 router, 4 carica batterie, 6 cavi USB, 3 schede sim, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina, e un punteruolo rudimentale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appello. Condanna a 5 anni, rintracciato e arrestato a Benevento Temi più discussi: Omicidio Fabio Ascione a Napoli, ucciso a colpi di pistola davanti al bar: caccia a due persone su uno scooter; Agguato a Ponticelli prima dell'alba, ucciso un ragazzo di 20 anni; Non respiro, aiuto: Sofia Di Vico morta a 15 anni dopo la cena. L'autopsia per chiarire le cause del decesso; Agguato nella notte, gambizzato un uomo: corsa in ospedale. Io ho paura di te: Martina, due mesi di rifiuti prima di essere uccisaLa 14enne aveva respinto in più circostanze le richieste pressanti di un nuovo incontro avanzate dall'ex fidanzato Alessio Tucci ... rainews.it Marano di Napoli, controlli della polizia dopo l’omicidio Castrese Palumbo: arrestato pusher con 21 grammi di cocainaA seguito dell’omicidio di camorra del 6 marzo scorso, con l’uccisione di Castrese Palumbo, 79enne vicino al clan Nuvoletta, freddato a colpi di pistola in Corso Europa mentre era ... ilmattino.it Ciao a tutti ieri ho fatto la mia prima pizza dopo tutti i video visti su YouTube credo che sono venute discretamente bene dopo aver ricevuto in regalo il forno lidl xl preparo l'impasto lievitazione 24 ore. 1kg farina caputo 650 acqua 3gr lievito 25 sale - facebook.com facebook Ieri, a poche ore dall’annuncio del cessate il fuoco tra #Washington e #Teheran, diversi Paesi del Golfo sono stati colpiti da droni e missili iraniani, provocando feriti e danni a infrastrutture energetiche. Nel frattempo, Teheran mantiene anche il controllo totale s x.com