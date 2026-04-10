I tre vel’ieri

Da lortica.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni fa, un articolo pubblicato su Arezzo News, il quotidiano indipendente dedicato alla cultura e alla politica cittadina, ha approfondito alcuni eventi locali. La pubblicazione si concentra su fatti e situazioni avvenuti recentemente, senza inserire commenti o analisi personali. La notizia riguarda dettagli specifici di eventi avvenuti nella zona di Arezzo, offrendo una panoramica chiara e diretta di quanto accaduto.

Treni fermi tra Firenze e Roma: nel weekend l’alta velocità va. piano piano ‘Na montagna de computer vecchi all’asta: l’Asl se svuota i magazzini! “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it

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Tra i velieri dei ricordi

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