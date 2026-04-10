I tre vel’ieri

Da lortica.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni fa, un articolo pubblicato su Arezzo News, portale indipendente di informazione locale, ha trattato un tema legato alla cronaca cittadina. La notizia riguarda dettagli di un evento recente e viene presentata senza commenti o analisi, limitandosi a descrivere i fatti come sono stati riferiti. La pubblicazione si inserisce nel contesto di un'informazione quotidiana che si propone di offrire una panoramica fedele di quanto accaduto.

Treni fermi tra Firenze e Roma: nel weekend l’alta velocità va. piano piano ‘Na montagna de computer vecchi all’asta: l’Asl se svuota i magazzini! “We Want Miles!”: il jazz internazionale accende il Teatro Petrarca di Arezzo Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it

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Tra i velieri dei ricordi

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