Oggi, 10 aprile 2026, i telespettatori possono seguire diversi programmi in prima serata. Su Rai 1 va in onda

Guida ai programmi TV del 10 aprile 2026: “Dalla strada al palco” su Rai 1, “Grande Fratello Vip” su Canale 5, “Codice 999” su Canale 20. La prima serata del 10 aprile 2026 offre su Rai 1 arriva lo speciale di “Dalla strada al palco”, che porta sullo schermo storie e talenti da tutta Italia. Rai 2 propone un nuovo caso di “Delitti in Paradiso”, tra mistero e atmosfere caraibiche. Per gli amanti del cinema, Rai 3 trasmette il toccante film “La casa di Ninetta”, mentre Italia 1 punta sul grande spettacolo con “Aquaman e il Regno Perduto”. Su Canale 5 spazio al reality con il “Grande Fratello Vip”, sempre al centro del dibattito televisivo. Non mancano le alternative: su Nove torna la satira di “Fratelli di Crozza”, mentre Sky Cinema propone la prima visione di “La voce di Hind Rajab”, uno dei titoli più attesi della stagione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 10 aprile 2026: show musicale, reality e film

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Il punto è che partiti che portano avanti programmi seri sul nucleare ci sono, ma quasi tutti risultano antipatici all’elettore medio per motivi vari (su cui non mi esprimo). x.com