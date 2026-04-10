Guida al weekend gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Dopo le festività di Pasqua e Pasquetta, caratterizzate da un clima insolitamente soleggiato e asciutto, il fine settimana si presenta come un'occasione per uscire e partecipare agli eventi in programma a Ferrara e nella provincia. Sono molte le iniziative previste, tra spettacoli, mostre e manifestazioni, che richiedono attenzione e partecipazione da parte dei cittadini. La città e i suoi dintorni si preparano a offrire un fine settimana ricco di attività.

Passata Pasqua e Pasquetta, insolitamente con un clima asciutto e soleggiato, è tempo di godersi appieno la primavera. Mentre i fiori sbocciano e la provincia di colora di nuove tinte, prosegue il ricco programma di appuntamenti ludici, culinari e culturali tra Ferrara e i suoi comuni. Dal. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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