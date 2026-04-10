Grancabrio e McPura sfilano a Montecarlo

A Montecarlo, due case automobilistiche hanno presentato le loro ultime creazioni durante l'evento di moda e automobili. La collaborazione tra il programma Fuoriserie e il marchio Maserati permette di personalizzare ogni vettura, offrendo così una vasta gamma di possibilità di stile. La sfilata ha mostrato modelli caratterizzati da dettagli distintivi, frutto di questa collaborazione tra artigianato e design.

Con il programma Fuoriserie lo stile Maserati si rinnova su ogni vettura, permettendo infinite creazioni personalizzate. Due edizioni speciali sono protagoniste sulla terra rossa degli Atp per celebrare i cent’anni del marchio del Tridente. «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Così recita il principio della conservazione della massa elaborato da Antoine-Laurent de Lavoisier. Era il 1789, l’anno che sconvolse la Francia. Da una parte un fisico elaborava un principio di cambiamento che si traduceva nella conservazione. Dall’altra la rivoluzione. «Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Un postulato che vale per la fisica, ma anche per la realtà. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Grancabrio e McPura sfilano a Montecarlo Si parla di: Grancabrio e McPura sfilano a Montecarlo. GranCabrio e MC20 Cielo: il lusso su misura brilla a MonacoMaserati celebra il centenario del Tridente con due Fuoriserie al Rolex Monte?Carlo Masters: GranCabrio personalizzata e MCPURA Cielo Ai Acqua Rainbow, e l'esperienza Fuoriserie per clienti. msn.com Maserati presenta due creazioni Fuoriserie al Monte-Carlo Masters. Protagoniste GranCabrio e MCPura CieloMaserati torna per il quinto anno consecutivo al Rolex Monte-Carlo Masters, in programma da domani al 12 aprile al Monte-Carlo Country Club, e sceglie ... msn.com