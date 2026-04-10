Il Giro delle Fiandre 2026 si sta avvicinando e tra i vari argomenti di discussione c’è anche la recente collaborazione tra due ciclisti di punta. Van Der Poel ha dichiarato che l’idea di lavorare insieme con Pogacar era qualcosa che si doveva fare, senza entrare in dettagli sulle modalità o sui risultati di questa strategia. La stagione delle Classiche continua a suscitare attenzione tra gli appassionati, con le competizioni che si susseguono quasi ogni settimana.

Roma, 10 aprile 2026 - Uno sguardo al prossimo futuro, ma anche uno al recente passato: succede quando il calendario delle Classiche ne mette in fila una ad una con cadenza settimanale a chi come Mathieu Van Der Poel ne salta poche, raccogliendo alterni risultati. Se domenica sarà lui il favorito numero uno per la Parigi-Roubaix 2026 dopo i successi del 2023, 2024 e 2025, al Giro delle Fiandre 2026 ha vinto ancora Tadej Pogacar e, per qualcuno, non senza qualche rimpianto da parte dell'olandese. Le dichiarazioni di Van Der Poel sul Giro delle Fiandre 2026. Nel mirino di molti critici, tra semplici appassionati e addetti ai lavori, ci è... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro delle Fiandre 2026, Van Der Poel sulla collaborazione con Pogacar: "Andava fatto"

LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Pogacar favorito, ma che sfida contro Van der Poel, Van Aert ed Evenepoel!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15.

Pogacar, Van der Poel, Evenepoel e Van Aert: quattro fenomeni e un Giro delle Fiandre mai vistoMonumento non è forse sufficiente per definire il Giro delle Fiandre edizione 110.

Temi più discussi: Giro delle Fiandre, il percorso e i favoriti; Pogacar va via in progressione! Van der Poel si stacca sul Vecchio Kwaremont; Giro delle Fiandre, van der Poel: Ho fatto tutto quello che potevo, il mio problema è stato incontrare un fenomeno; Giro delle Fiandre 2026, la gioia di Tadej Poga?ar: Corsa pazza, avevo dubbi su Van Der Poel. Non volevo che Evenepoel rientrasse.

LIVE Giro delle Fiandre 2026 in DIRETTA: Tadej Pogacar sgretola la concorrenza e realizza il tris, Van der Poel ultimo ad arrendersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELLE FIANDRE FEMMINILE DALLE 15.30 16:50 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale ... oasport.it

Diretta Giro delle Fiandre 2026 | Streaming video tv: vince Tadej Pogacar, è il terzo successo! (5 aprile)Diretta Giro delle Fiandre 2026, oggi 5 aprile: orario, percorso e vincitore della leggendaria Ronde, una delle classiche mitiche del ciclismo. ilsussidiario.net

Giro delle Fiandre 2026, Mathieu van der Poel torna sulle sue scelte tattiche: “Non avrei dovuto collaborare con Pogacar Non capisco come questo avrebbe aumentato le mie possibilità di vincere” x.com

Van der Poel e la Roubaix: l'olandese punta al quarto successo consecutivo, ma Pogacar è in agguato. «Questa corsa si addice più a me che a lui, ma ci sono altri pretendenti...» #ParisRoubaix #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/1775761809 - facebook.com facebook