Favarese scomparsa dopo il passaggio al pronto soccorso la donna ritrovata tra le sterpaglie nella zona industriale

Una giovane donna di Favara, scomparsa dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stata ritrovata tra le sterpaglie nella zona industriale. La scomparsa aveva destato preoccupazione tra amici e familiari, e le ricerche erano proseguite senza sosta fino al ritrovamento. La donna è stata individuata in buone condizioni e condotta in un luogo sicuro.

È stata ritrovata la giovane di Favara scomparsa dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta di una 30enne rintracciata dai carabinieri nella zona industriale tra le sterpaglie.La donna era stata vista per l’ultima volta dopo essere uscita dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Temi più discussi: Favarese scomparsa dopo il passaggio al pronto soccorso, la donna ritrovata tra le sterpaglie nella zona industriale; Favara ricorda il comandante Antonio Bruccoleri, 25 anni dalla scomparsa; Trentenne va all’ospedale e fa perdere le sue tracce, l’appello del sindaco: Aiutateci a trovarla; Favara ricorda don Calogero Gariboli nel centenario della nascita. Casazza in ansia per Asmau: scomparsa a Milano dopo il turno di lavoro vicino al DuomoCresce l’apprensione a Casazza per la scomparsa di Asmau Abdul Nasir, giovane ghanese di quasi 21 anni, in Italia da circa tre, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 19 gennaio. La ... ecodibergamo.it Scomparsa a Milano dopo il turno di lavoro, nessuna notizia di AsmauSono ancora in corso le ricerche di Asmau Abdul Nasir, ventenne residente a Casazza, scomparsa da lunedì 19 gennaio dopo essersi recata a Milano per motivi di lavoro. La famiglia non ha più avuto sue ... ecodibergamo.it Si cerca una 30enne scomparsa da Favara #Agrigento #Cronaca #Favara - facebook.com facebook