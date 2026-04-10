Dopo la frana a Petacciato in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Foggia

Da ilpescara.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la frana avvenuta a Petacciato, la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Foggia sta riprendendo gradualmente. La linea Adriatica, che era stata interrotta per diverse ore, sta riaprendo al traffico dei treni. I disagi causati dal movimento franoso si sono protratti nel corso della giornata, ma ora i treni stanno tornando a circolare lungo la tratta.

La linea ferroviaria Adriatica torna lentamente a respirare dopo ore di blocco e pesanti disagi provocati dal movimento franoso di Petacciato. Come riporta l'AdnKronos, dalle prime ore di venerdì 10 aprile la circolazione tra Pescara e Foggia è ripresa in maniera graduale, ma la normalità è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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