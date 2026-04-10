Dopo la frana a Petacciato in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Foggia

Dopo la frana avvenuta a Petacciato, la circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Foggia sta riprendendo gradualmente. La linea Adriatica, che era stata interrotta per diverse ore, sta riaprendo al traffico dei treni. I disagi causati dal movimento franoso si sono protratti nel corso della giornata, ma ora i treni stanno tornando a circolare lungo la tratta.

La linea ferroviaria Adriatica torna lentamente a respirare dopo ore di blocco e pesanti disagi provocati dal movimento franoso di Petacciato. Come riporta l'AdnKronos, dalle prime ore di venerdì 10 aprile la circolazione tra Pescara e Foggia è ripresa in maniera graduale, ma la normalità è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Frana di Petacciato: linea ferroviaria Pescara-Bari riaperta nella notte. Alcuni treni ancora coinvolti ELENCO Graduale ripresa Temi più discussi: RFI, sospesa dalle 12.30 la circolazione sulla linea Pescara-Foggia per allarme frana. Oltre mille persone ferme a Vasto; Nessuna rapida soluzione per la linea ferroviaria Pescara-Foggia e la A14: i collegamenti restano bloccati; Frana di Petacciato: venerdì la ripresa dei treni sull'Adriatica, A14 e Statale 16 riapriranno a giorni; Linea Adriatica interrotta per una frana: stop ai treni, disagi e ritardi sulla Pescara-Bari. Dopo la frana a Petacciato in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-FoggiaLa linea ferroviaria Adriatica torna lentamente a respirare dopo ore di blocco e pesanti disagi provocati dal movimento franoso di Petacciato. Come riporta l'AdnKronos, dalle prime ore di venerdì 10 ... ilpescara.it Il punto sull’A14 dopo la frana di Petacciato, i tratti chiusi e la viabilità alternativa. Da venerdì riapre la tratta ferroviaria Foggia-PescaraBinari deformati dal movimento franoso, stop alla circolazione ferroviaria. Sospese le lezioni in tutte le scuole, 60 sfollati. Ciciliano: Situazione complessa, ci vorranno mesi per ripristinare la v ... quotidiano.net Frana in Molise, riaperta la linea ferroviaria adriatica lungo la tratta Pescara-Foggia x.com Tgr Rai. . Frana di Petacciato, la lenta ripresa della viabilità sulla Dorsale Adriatica. Riaperta l’autostrada A14 con cambio di carreggiata, domani treni a velocità ridotta sulla linea Pescara-Foggia. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook dell - facebook.com facebook