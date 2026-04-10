Dall’Unibo il vino del futuro | Tecnologie di precisione contro i cambiamenti climatici

All’Università di Bologna si sta lavorando a tecnologie di precisione per il settore viticolo, con l’obiettivo di sviluppare metodi colturali più sostenibili. La ricerca si concentra sull’applicazione di tecniche innovative per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione di vino. Questi studi mirano a migliorare le pratiche agricole e a ridurre l’impatto ambientale nel settore viticolo.

Il vino del futuro attraverso la ricerca di oggi. All’Unibo, se si parla di settore viticolo, i principali ambiti di ricerca "sono concentrati sugli studi delle tecniche colturali sostenibili per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico". A tracciare il quadro è Ilaria Filippetti, associata del Dipartimento di Scienze e tecnologie Agro-alimentari. Professoressa, quali sono le azioni? "Ad esempio contrastare i danni da scottature e riduzioni produttive attraverso la gestione delle risorse idriche, le tecniche di gestione della chioma e del suolo. Tali tecniche possono riguardare l’utilizzo di trattamenti con polveri di roccia (caolino, zeolite a chabasite), l’installazione di impianti di irrigazione climatizzante, l’applicazione di reti ombreggianti e la rimozione di parti della chioma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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