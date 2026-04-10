Con l’arrivo della primavera, molte di noi cercano nuove ispirazioni per rinnovare il proprio stile. Tra le tendenze più in voga ci sono il total look e le gonne in stile grunge, due scelte che si sono fatte spazio nei guardaroba di stagione. Anche se erano state messe da parte, queste varianti tornano a essere protagoniste, confermando il fascino senza tempo dei capi classici e versatili.

Era stata accantonata per un po’, ma nessuna di noi aveva osato disfarsene. Perché tanto, si sa, torna sempre a fare la sua magica apparizione, come fanno tutti i grandi classici del guardaroba unisex. E la giacca di jeans primavera 2026 sembra ancora più invitante degli scorsi anni, perché ha saputo rinnovarsi grazie alle proposte innovative dei designer e alla fantasia in fatto di abbinamenti avvistati sia in passerella che nello street style. Per chi fosse a corto di idee, ecco 4 formule outfit da replicare subito, dalla più casual alla più elegante. Giacca di jeans primavera 2026: in versione barn con i ciclisti. Sulla passerella primavera estate 2026 del brand Ancellm la giacca in denim ha preso le forme della classica barn jacket, con il tipico colletto a contrasto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal total look alla gonna grunge, 4 idee outfit da replicare questa primavera

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