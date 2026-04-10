Dal total look alla gonna grunge 4 idee outfit da replicare questa primavera
Con l’arrivo della primavera, molte di noi cercano nuove ispirazioni per rinnovare il proprio stile. Tra le tendenze più in voga ci sono il total look e le gonne in stile grunge, due scelte che si sono fatte spazio nei guardaroba di stagione. Anche se erano state messe da parte, queste varianti tornano a essere protagoniste, confermando il fascino senza tempo dei capi classici e versatili.
Era stata accantonata per un po’, ma nessuna di noi aveva osato disfarsene. Perché tanto, si sa, torna sempre a fare la sua magica apparizione, come fanno tutti i grandi classici del guardaroba unisex. E la giacca di jeans primavera 2026 sembra ancora più invitante degli scorsi anni, perché ha saputo rinnovarsi grazie alle proposte innovative dei designer e alla fantasia in fatto di abbinamenti avvistati sia in passerella che nello street style. Per chi fosse a corto di idee, ecco 4 formule outfit da replicare subito, dalla più casual alla più elegante. Giacca di jeans primavera 2026: in versione barn con i ciclisti. Sulla passerella primavera estate 2026 del brand Ancellm la giacca in denim ha preso le forme della classica barn jacket, con il tipico colletto a contrasto. 🔗 Leggi su Amica.it
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