Dal 20 aprile Eataly Milano Smeraldo diventa CASA del nuovo progetto artistico di Giotto Calendoli Da una semplice domanda quotidiana un percorso alla scoperta dello stare bene insieme

Dal 20 aprile, Eataly Milano Smeraldo ospita il nuovo progetto artistico di Giotto Calendoli, intitolato “CASA”. L’iniziativa nasce da una domanda quotidiana e si sviluppa come un percorso condiviso tra l’artista e l’area commerciale, con l’obiettivo di esplorare il concetto di “stare bene insieme”. Non si tratta di un’opera singola, ma di un’esperienza partecipativa che ha coinvolto più livelli di interazione tra i visitatori e il progetto stesso.

Più che un’opera, un percorso costruito insieme tra Eataly e Giotto Calendoli, che ha costruito un’esperienza intorno al concetto di “CASA”. L’artista prende le materie prime: il cibo, la cultura gastronomica, le storie che abitano le nostre tavole, e le trasforma in una casa di ricordi, tradizioni e gesti condivisi. Tutto parte da una domanda quotidiana e familiare: “ Amore, hai mangiato? ” che si trasforma in una dichiarazione collettiva di cura e intimità: l’idea di italianità come cura quotidiana, la bellezza dei rituali che si tramandano, il cibo come linguaggio che unisce generazioni. Eataly al Fuorisalone 2026. Con CASA, Eataly Milano Smeraldo si conferma destinaazione da non mandarwe durante gli eventi della Milano Design Week e del FuoriSalone 2026. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dal 20 aprile Eataly Milano Smeraldo diventa CASA del nuovo progetto artistico di Giotto Calendoli. Da una semplice domanda quotidiana, un percorso alla scoperta dello stare bene insieme Temi più discussi: Amore, hai mangiato?. Eataly e Giotto Calendoli al FuoriSalone 2026; Eataly celebra il FuoriSalone 2026 con Giotto Calendoli; Al Fuorisalone con Riccardo Cocciante; Alla Statale lavori in corso per la mostra evento di Interni. BookCity Milano fa tappa da Eataly Smeraldo: una settimana di incontri tra cucina e culturaBookCity Milano fa tappa da Eataly Smeraldo: una settimana di incontri tra cucina e cultura Da martedì 11 a domenica 16 novembre, il ristorante Food&Pizza Theatre, al secondo piano del flagship store ... ilgiorno.it Eataly ospita Matteo Grandi: leggerezza, tecnica e contaminazioni culturali nel menu d’invernoEataly Milano Smeraldo: Matteo Grandi porta la sua cucina stellata tra leggerezza, creatività e contaminazioni culturali in un menu d’inverno esclusivo Eataly Milano Smeraldo ospita un nuovo ... affaritaliani.it Presentato a Eataly Milano Smeraldo, Degustazione sentimentale è il primo libro di Giulia Latini: una carta dei vini emotiva per raccontare amori, errori e scelte - facebook.com facebook