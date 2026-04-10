Cosa ti aspetti da Euphoria 3 se sei un fan sfegatato fin dalla prima stagione

Dal 13 aprile, la terza stagione di Euphoria è disponibile su HBO Max, Sky e NOW. La serie, che ha debuttato nel 2019, ha conquistato un vasto pubblico e si è affermata come uno dei fenomeni televisivi degli ultimi anni. I fan che hanno seguito con entusiasmo le stagioni precedenti si chiedono cosa aspettarsi da questa nuova stagione, mentre l’attesa cresce tra gli appassionati di lunga data.

Chissà se all’epoca, nell’ormai lontano 2019, ci si aspettava - o semplicemente si immaginava - che Euphoria sarebbe diventato il fenomeno che è oggi e di cui si attende la terza stagione, dal 13 aprile su HBO Max, Sky e NOW. Creata da Sam Levinson (classe 1985, figlio del celebre Barry), la serie ha raggiunto picchi di share, premi e un seguito inarrivabili quanto sorprendenti. Basti pensare che esiste perfino uno stile di make-up a essa ispirato. Alla base del progetto, rielaborato per un pubblico occidentale ben differente, spunta una serie israeliana, che porta la firma di Ron Leshem e si intitola Oforia. Levinson ha poi aggiunto, qui e là, dettagli della propria esperienza personale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cosa ti aspetti da Euphoria 3, se sei un fan sfegatato fin dalla prima stagione Con Surfshark scopri più di quanto ti aspetti da una VPN, fin dal prezzoSurfshark: una VPN che va oltre il prezzo, con sconti fino all’87% La VPN Surfshark offre funzionalità avanzate per la privacy online e, attualmente,... Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andrai nel 2026: la mappa stellare dei viaggi che non ti aspettiLa pianificazione delle vacanze per il 2026 introduce un criterio di scelta insolito che abbina le caratteristiche dei segni zodiacali a destinazioni... 12 SERIE TV più attese del 2026: Da Euphoria 3 a Scrubs (Reboot) Temi più discussi: Elvana Gjata in concerto a Milano: 'Abbiamo scordato di innamorarci'; John Densmore: non svendete il rock; Stefano Graziani. Ordine e altre storie; Il Medioevo che non ti aspetti: pacifico. Guarda il video di Cosa ti aspetti da me di Loredana BertèA Sanremo è arrivata al quarto posto e ogni sera il pubblico ha accolto la sua esibizione con una standing ovation. Loredana Bertè, oltre ad essere ricordata per le gambe in bella mostra, lo sarà ... 105.net Qual è il tuo talento? Scopri come capire cosa ti piace davveroDai dubbi sul futuro alla scoperta di ciò che ami: Stefano Rossi, il doc Ste, ti spiega come trovare il tuo talento e la tua strada ... focusjunior.it "Devi stare attento con i libri e cosa c'è dentro di loro, poichè le parole hanno il potere di cambiarci..." Cassandra Clare - facebook.com facebook Huawei Pura 90 Pro pronto per il debutto: ecco cosa sappiamo x.com