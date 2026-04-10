Stefano Gabbana, cofondatore di Dolce & Gabbana, ha annunciato la sua uscita dal marchio. L'addio arriva dopo una lunga collaborazione iniziata nel 1985, quando ha fondato l'azienda insieme al suo allora partner. La decisione è stata comunicata pubblicamente e segnata da dichiarazioni ufficiali. La vicenda si inserisce in un momento di cambiamenti per il marchio, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base di questa scelta.

Oggi è emerso che Gabbana ha rassegnato le dimissioni da presidente di Dolce & Gabbana e starebbe valutando diverse opzioni per la sua partecipazione nell’azienda italiana, che sta avviando ulteriori trattative con i propri creditori. Il prolifico marchio di moda, noto in tutto il mondo per le sensuali campagne pubblicitarie dei suoi profumi (che abbiano come protagonista il modello David Gandy o, più recentemente, l’attore Theo James) e, più in generale, per aver saputo commercializzare con successo l’essenza italiana della dolce vita, avrebbe debiti per 450 milioni di euro (circa 522 milioni di dollari). Come molti dei suoi competitor, il marchio ha dovuto affrontare la pressione del rallentamento in corso nel settore dei beni di lusso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cosa sta succedendo a Dolce & Gabbana?

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LA BAMBOLA (FOR DOLCE & GABBANA - the one)

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