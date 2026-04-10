Cosa fare anche gratis a Milano dal 10 al 12 Aprile | dal festival dello street food alla mostra delle Harley Davidson fino al mercatino vintage allo Spirit de Milan

A Milano, dal 10 al 12 aprile, sono in programma diversi eventi tra cui un festival dedicato allo street food, una mostra dedicata alle Harley Davidson e un mercatino vintage presso lo Spirit de Milan. La città propone anche iniziative gratuite che coinvolgono residenti e visitatori, offrendo opportunità di svago per tutti i gusti. Numerose attività si svolgono in varie location, creando un fine settimana ricco di possibilità di divertimento e scoperta.

Milano si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti tra eventi gratuiti e iniziative per tutti i gusti: dal 10 al 12 aprile la città e l’area metropolitana si animano con festival gastronomici, mostre, mercatini e manifestazioni all’aperto, offrendo numerose occasioni per uscire e scoprire nuovi luoghi tra cultura, intrattenimento e socialità. LEGGI ANCHE: Dai set ai sogni: Dante Ferretti in mostra a Roma Riding Season all’Idroscalo. Sabato 11 aprile l’Idroscalo ospita la Riding Season, il grande evento che inaugura la stagione motociclistica. Migliaia di Harley-Davidson e moto custom trasformano il parco in una mostra a cielo aperto, attirando appassionati da tutta Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it 91 - Francesco De Augustinis: Siamo davvero liberi di scegliere Argomenti più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 aprile: tutti gli eventi; Porte aperte: aprile è il mese dei test ride moto gratis; Milano nel weekend | tra street food Harley e grandi mostre d’arte. Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 aprile: tutti gli eventiIl festival di street food, la mostra delle Harley Davidson, il Wunder Mrkt allo Spirit de Milan e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it Una nuova piattaforma globale inaugura una nuova era per Harley-Davidson, celebrandone la tradizione - facebook.com facebook