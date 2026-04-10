Cosa fare anche gratis a Milano dal 10 al 12 Aprile | dal festival dello street food alla mostra delle Harley Davidson fino al mercatino vintage allo Spirit de Milan

Dal 10 al 12 aprile, Milano propone un fine settimana con numerose attività, tra eventi gratuiti e iniziative a pagamento. Tra le principali opportunità ci sono il festival dello street food, la mostra dedicata alle Harley Davidson e il mercatino vintage allo Spirit de Milan. La città si anima con diverse occasioni per trascorrere il tempo libero, coinvolgendo sia appassionati di cibo, motociclette o vintage, sia chi cerca eventi accessibili a tutti.

Milano si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti tra eventi gratuiti e iniziative per tutti i gusti: dal 10 al 12 aprile la città e l’area metropolitana si animano con festival gastronomici, mostre, mercatini e manifestazioni all’aperto, offrendo numerose occasioni per uscire e scoprire nuovi luoghi tra cultura, intrattenimento e socialità. LEGGI ANCHE: Dai set ai sogni: Dante Ferretti in mostra a Roma Riding Season all’Idroscalo. Sabato 11 aprile l’Idroscalo ospita la Riding Season, il grande evento che inaugura la stagione motociclistica. Migliaia di Harley-Davidson e moto custom trasformano il parco in una mostra a cielo aperto, attirando appassionati da tutta Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it 91 - Francesco De Augustinis: Siamo davvero liberi di scegliere Argomenti più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 aprile: tutti gli eventi; Porte aperte: aprile è il mese dei test ride moto gratis; Milano nel weekend | tra street food Harley e grandi mostre d’arte. Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 10 al 12 aprile: tutti gli eventiIl festival di street food, la mostra delle Harley Davidson, il Wunder Mrkt allo Spirit de Milan e ancora eventi gratuiti e per famiglie ... milanotoday.it Una nuova piattaforma globale inaugura una nuova era per Harley-Davidson, celebrandone la tradizione - facebook.com facebook