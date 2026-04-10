Cosa fare anche gratis a Milano dal 10 al 12 Aprile | dal festival dello street food alla mostra delle Harley Davidson fino al mercatino vintage allo Spirit de Milan

Da funweek.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 al 12 aprile, Milano propone un fine settimana con numerose attività, tra eventi gratuiti e iniziative a pagamento. Tra le principali opportunità ci sono il festival dello street food, la mostra dedicata alle Harley Davidson e il mercatino vintage allo Spirit de Milan. La città si anima con diverse occasioni per trascorrere il tempo libero, coinvolgendo sia appassionati di cibo, motociclette o vintage, sia chi cerca eventi accessibili a tutti.

Milano si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti tra eventi gratuiti e iniziative per tutti i gusti: dal 10 al 12 aprile la città e l’area metropolitana si animano con festival gastronomici, mostre, mercatini e manifestazioni all’aperto, offrendo numerose occasioni per uscire e scoprire nuovi luoghi tra cultura, intrattenimento e socialità. LEGGI ANCHE: Dai set ai sogni: Dante Ferretti in mostra a Roma Riding Season all’Idroscalo. Sabato 11 aprile l’Idroscalo ospita la Riding Season, il grande evento che inaugura la stagione motociclistica. Migliaia di Harley-Davidson e moto custom trasformano il parco in una mostra a cielo aperto, attirando appassionati da tutta Italia. 🔗 Leggi su Funweek.it

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