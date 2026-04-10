Corso di dizione e fonetica per docenti | La forma che esalta il contenuto | l’insegnante come attore sul palcoscenico scuola Numero posti limitato

Da orizzontescuola.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un corso di dizione e fonetica rivolto ai docenti, intitolato “La forma che esalta il contenuto: l’insegnante come attore sul palcoscenico scuola”. Il corso mira a migliorare le capacità comunicative degli insegnanti, con un numero limitato di posti disponibili. La formazione si concentra sull’importanza di un’efficace espressione vocale per migliorare l’impatto e la chiarezza delle lezioni in aula.

La qualità della didattica non dipende solo dalla preparazione disciplinare del docente, ma anche dalla sua efficacia comunicativa. Elementi fondamentali come dizione, fonetica, espressività e uso corretto della voce vengono spesso sottovalutati, pur essendo decisivi nel catturare l’attenzione e mantenere alta la motivazione degli studenti. L’aula può essere paragonata a un palcoscenico: è uno spazio di. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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