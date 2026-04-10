Nelle ultime ore, il leader di un partito ha affrontato con tono deciso e deciso gli interventi in parlamento, sia alla Camera che al Senato. Le sue dichiarazioni sono state caratterizzate da un linguaggio forte e determinato, senza lasciare spazio a ambiguità. La sua presenza e il suo modo di parlare hanno attirato l’attenzione, segnando un momento di forte esposizione pubblica.

Testo e contesto, come si usa dire. Il «testo» di ieri è rappresentato dagli interventi parlamentari di Giorgia Meloni, che ha scelto sia alla Camera che al Senato un registro energico, combattivo, a testa altissima. «Rabbia e orgoglio», titola oggi non a caso il nostro giornale. La Premier ha voluto trasmettere l'idea di stare a suo agio al centro del ring, di essere prontissima alle durezze delle sfide dell'anno pre-elettorale, e ha ricordato a tutti, a partire dagli avversari («io vi sfido»), di essere una collaudatissima fighter. Molto bene: era il segnale anche psicologico che serviva dopo il cattivo risultato del referendum. Dopo di che, qui a Il Tempo pensiamo che oltre alla grinta serva anche un'agenda per i prossimi 12-16 mesi, un pacchetto di cose visibili e comunicabili su tasse-sicurezza-immigrazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conte il cinese non si nasconde più

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